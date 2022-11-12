Наир Тикнизян: «Ради спасения «Локо» готовы пожертвовать всем. Будем бороться за победу в каждой игре»

высказался о непростом положении «Локомотива».

В субботу «Локо» проиграл «Спартаку» (1:2) в 17-м туре Мир . На данный момент железнодорожники набрали 13 очков в 17 матчах и идут на 14-м месте.

«Считаю, что если мы хотим чего-то добиться, нужно чем-то жертвовать. Мы поставим на кон все, что у нас есть. Постараемся за эти сборы максимально подготовиться ко второй части сезона.

Ради спасения «Локомотива» готовы пожертвовать всем, что у нас есть, сконцентрироваться только на футболе. Не смотреть в сторону, не читать какие-то новости, не расстраиваться этому. Концентрироваться только на результате, на победе. Думаю, этого будет вполне достаточно, чтобы исправить ситуацию.

Сами знаете, что вокруг «Локомотива» в последние полгода очень много разных новостей, в основном плохие. Это сбивает с толку, но опять же, это не оправдание. Думаю, что ментально мы стали сильнее, несмотря на шквал критики. Думаю, это нас будет закалять.

Момент на последней минуте с техническим браком? Я поскользнулся, и все.

У меня есть ощущение, что в каждой игре мы будем бороться за победу и только. Не думаю о турнирной таблице, потому что впереди достаточное количество игр, чтобы в этой таблице подняться. Не хочу загадывать и строить планы.

Надеюсь, что каждый в нашей команде будет относиться друг к другу максимально серьезно», – сказал защитник .