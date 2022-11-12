Федун о 2:1 с «Локомотивом»: «Спартак» провел прекрасный 1-й тайм. Но Соболев в запасе – это непонятно для меня»
Бывший президент «Спартака» Леонид Федун оценил игру команды с «Локомотивом» (2:1).
«Команда провела прекрасный первый тайм.
2:0 – неприятный счет, всегда теряется концентрация. Это послужило тому, что не забили пару выходов один на один во втором тайме.
Единственное, Соболев сидит в запасе «Спартака» – для меня это непонятно», – сказал Федун.
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