Абаскаль о «Спартаке» и первой части РПЛ: «Команда росла и зрела. Стиль четко виден»

Тренер подвел итоги первой части в Мир РПЛ.

В субботу красно-белые обыграли «Локомотив» (2:1).

– Это был путь, который я могу охарактеризовать зрелостью, команда росла, зрела, обретала и строила свое лицо.

С каким бы соперником мы ни играли, как бы матч ни складывался, было видно лицо команды, мы играли с желанием идти вперед. Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче было видно желание ребят. Команду и стиль можно четко увидеть.

– Претендует ли этот «Спартак» на титул?

– Он претендует на следующий матч в Кубке, поэтому давайте не будем спрашивать, что будет завтра и послезавтра, у нас концентрация на следующий матч, – сказал тренер «Спартака».

«Спартак» набрал 36 очков и занимает 2‑е место в , отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.