Абаскаль о «Спартаке» и первой части РПЛ: «Команда росла и зрела. Стиль четко виден»
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги первой части в Мир РПЛ.
В субботу красно-белые обыграли «Локомотив» (2:1).
– Это был путь, который я могу охарактеризовать зрелостью, команда росла, зрела, обретала и строила свое лицо.
С каким бы соперником мы ни играли, как бы матч ни складывался, было видно лицо команды, мы играли с желанием идти вперед. Когда мяч у соперника, мы обороняемся высоко. В каждом матче было видно желание ребят. Команду и стиль можно четко увидеть.
– Претендует ли этот «Спартак» на титул?
– Он претендует на следующий матч в Кубке, поэтому давайте не будем спрашивать, что будет завтра и послезавтра, у нас концентрация на следующий матч, – сказал тренер «Спартака».
«Спартак» набрал 36 очков и занимает 2‑е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов.
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