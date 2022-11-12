«Мы рабоче-крестьянская команда и можем побеждать только при 100%-ной дисциплине». Глебов о «Ростове»

Хавбек подвел итоги матча с (3:1).

– Кажется, что «Ростов» реализовал все свои моменты.

– Подходы были, но считаю игру плюс-минус равной. Удача чуть улыбнулась нам. «Крылья» минуты после 65-й нас чуть поддавили, освежив игру после замен. Хорошая игра для обеих команд.

– Когда счет стал 2:1, была уверенность, что победите?

– Уверенности не было. Опасения были, потому что минут 5-10 мы провалили. Когда очень много теряешь мяч, тяжело становится и физически, и психологически.

– Удивило, что забил таким ударом?

– Нет, понимал, что на таком поле мяч быстрее катится, что может подскочить и проскользнуть в рамку. Так и получилось. «Крылья» тоже били, но не попали.

– Чувствуется, что «Ростов» становится действительно классной командой?

– Мы рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при стопроцентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьемся друг за друга.

– Вам нравится, что «Ростов» называют самой прагматичной командой , которая может побеждать, имея меньше моментов?

– Завтра все проснутся, игра забудется, а у нас плюс три. Считаю, что результат превыше всего. Конечно, хорошо, когда и качественная игра, и моментов много, и есть результат. Не скажу, что сегодня была плохая игра от нас – средняя.

– Чувствовалось отсутствие ?

– Понятно, что меньше подсказывали, но мы понимали, что надо играть в свой футбол и выигрывать, – сказал капитан.