Хавбек «Эвертона» Онана: «Лэмпард по-прежнему сильнее многих из нас, но не любит показуху»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Амаду Онана Футбол

Полузащитник Амаду Онана оценил мастерство главного тренера «Эвертона» Фрэнка Лэмпарда.

«Он по-прежнему очень хорош, но не хочет этого демонстрировать, потому что не любит показуху. Но все мы знаем, что он по-прежнему сильнее многих из нас.

Я смотрел ролики с его голами. Думаю, будь у меня такой удар, я был бы очень хорошим футболистом.

Он не говорил мне смотреть их, нет. Он очень скромный человек, и мне это в нем нравится. Он мог бы сказать: «Эй, я Фрэнк Лэмпард, смотри, как я играл». Но он не такой, он говорит с нами уважительно», – сказал Онана.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные