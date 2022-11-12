Магуайр об обвинении в нападении на полицейского в Греции и попытке подкупа: «Ни о чем не жалею. Люди, которые были там, знают, что произошло»

высказался об инциденте, который произошел с ним в Греции в 2020 году.

Защитник сборной и был признан судом в Греции виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку.

Он был приговорен к условному тюремному заключению сроком на 21 месяц, но сразу же подал апелляцию, которая будет рассмотрена на острове Сирос.

Магуайр якобы был замечен полицией при ссоре с другими англичанами в баре на острове Миконос. Когда стражи порядка вмешались в конфликт, участники оказали сопротивление и пытались дать взятку.

«Я могу сказать о Миконосе одно: я ни о чем не жалею. Я не беспокоюсь о том, каким будет результат.

Я не беспокоюсь ни о чем, связанном с этим, потому что моя совесть чиста в отношении того, что произошло той ночью.

Люди, которые были там в ту ночь, а нас было девять человек, понимают, что тогда произошло», – сказал Магуайр в интервью The Times.

«Я капитан «МЮ», я могу дать вам денег». Магуайр признан виновным в нападении на полицейского в Греции и попытке подкупа