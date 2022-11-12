Депутат Журова о Родниной: «Она говорила о завышенных зарплатах и бюджетах. Отдавать все деньги футболу – тоже не дело»

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на высказывание Ирины Родниной.

Бывшая фигуристка и депутат Роднина ранее заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«Когда Ирина Константиновна начала объяснять свою позицию, она оказалась нормальной.

Роднина говорит не о полном закрытии, а закрытии в том случае, если клубы не умеют работать. Здесь стоит вопрос «если». Если они не умеют зарабатывать деньги, если кризисная ситуация, надо уменьшить свои бюджеты. Это уже совсем другой расклад.

Не могу сейчас назвать, какие клубы финансируются напрямую из государства. Да, финансируют госкорпорации, а вот именно из бюджета РФ – нет таких команд. Вот в чем дело.

Есть какие-то регионы, которые помогают клубам – есть действительно такая ситуация, и, думаю, в этом смысле надо об этом говорить. Потому что клуб может закрыться или забирает деньги из всех видов спорта. Отдавать все деньги только футболу – тоже не дело. Да, конечно, есть также такие регионы, где несколько видов спорта забирают все деньги, и всем остальным практически ничего не остается.

Поэтому всегда стоял вопрос: нужна ли в таком субъекте какая-то профессиональная команда, если ее приходится финансировать из госбюджета? Футбол действительно может заработать по сравнению с самбо, легкой атлетикой, лыжами. Именно это имела в виду Роднина.

Лыжи, коньки, фигурное катание финансируются из федерального бюджета. Но они не могут заработать по сравнению с футболом. Может, это пересмотр чего-то? Мы понимаем, это ее позиция, и это образно. Тем более в такой сегодняшней сложной ситуации.

Понимаем, что такое невозможно выполнить. У клубов есть контракты. Сейчас компенсация за расторжение контракта будет больше, чем закрытие клуба.

Наверное, Роднина говорила на будущее, о чем очень многие говорят, что многие обсуждают. О завышенных зарплатах и бюджетах. Действительно, эти деньги могли пойти лучше на детей-инвалидов и благотворительность», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.