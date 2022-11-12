Эрик тен Хаг: «Мне нравится Марсьяль. Когда он в форме – он важная часть команды»

Эрик тен Хаг высказался о форварде .

Главный тренер «манкунианцев» затронул тему травматичности французского нападающего. В этом сезоне Марсьяль принял участие всего в 6 матчах «МЮ».

«Конечно, мы анализируем это, и он тоже анализирует: что мы можем сделать, чтобы изменить это? Мы приняли некоторые меры, потому что, когда часто случаются травмы и болезни, на это есть причина.

Иногда это еще и невезение. Он действительно был в хорошем состоянии, а потом в последние 10 минут матча с «Атлетико» (предсезонный товарищеский матч «Атлетико» – «МЮ» (1:0) – прим. Sports.ru) он получил травму, и это отбросило его назад.

Я очень рад, что он вернулся, и мы можем работать с ним, что он остается в форме, потому что он – важная часть команды. Он играет очень хорошо во многих аспектах футбола, я доволен всем этим, за исключением его готовности.

Мне нравится Антони Марсьяль, потому что он может контролировать мяч, на него играют, он может обыгрываться с партнерами, забегать за спины защитникам, у него есть скорость, он хорош в завершении и хорошо прессингует», – сказал Тен Хаг..

Тен Хаг считает, что если Марсьяль будет в форме, то он усилит атаку, и это будет иметь решающее значение в стремлении попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Что касается передней линии, то доступность игроков – это наша проблема. У нас было так много игр, например, с «Ньюкаслом», когда Маркус Рэшфорд был болен.

В других матчах мы должны были импровизировать, чтобы построить правильную линию атаки. Если этого не сделать, тогда очень трудно попасть в первую четверку», – добавил главный тренер «МЮ».