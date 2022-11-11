Тен Хаг придает большое значение тактике и анализу. За 250 тысяч фунтов переоборудовали комнату на базе, установив экраны и многоуровневые сиденья

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия тактика Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг придает большое значение тактике и анализу. 

The Times написал об этом в материале о прогрессе Маркуса Рэшфорда.

По данным источников, форварду помогла усиленная тактическая и аналитическая работа под руководством тен Хага.

Отмечается, что сразу после вступления в должность тренер попросил полностью переоборудовать одну из комнат на тренировочной базе клуба. На переоборудование потратили 250 тысяч фунтов, комнату оснастили новыми экранами и многоуровневыми сиденьями.

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