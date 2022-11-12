высказался об игре вратаря «Краснодара» .

– Что в последних матчах происходит с Сафоновым? «Привоз» за «привозом».

— все время разыгрывает мяч от ворот. Соперники к этому готовы, активно прессингуют — отсюда и ошибки Сафонова. В каких-то ситуациях ему нужно действовать проще, не мудрить. Видишь, что тебя накрывают — не пытайся сохранить мяч, вынеси подальше. Чтобы лишний раз не рисковать.

— Сможет «Краснодар» в этом сезоне побороться за медали?

— Маловероятно. Командочка симпатичная, молодая, азартная, но еще в стадии становления, – сказал экс-форвард «Спартака», «Зенита» и сборной России.