Радченко об ошибках Сафонова: «Краснодар» разыгрывает мяч от ворот. Видишь, что тебя накрывают — вынеси подальше»
Дмитрий Радченко высказался об игре вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
– Что в последних матчах происходит с Сафоновым? «Привоз» за «привозом».
— «Краснодар» все время разыгрывает мяч от ворот. Соперники к этому готовы, активно прессингуют — отсюда и ошибки Сафонова. В каких-то ситуациях ему нужно действовать проще, не мудрить. Видишь, что тебя накрывают — не пытайся сохранить мяч, вынеси подальше. Чтобы лишний раз не рисковать.
— Сможет «Краснодар» в этом сезоне побороться за медали?
— Маловероятно. Командочка симпатичная, молодая, азартная, но еще в стадии становления, – сказал экс-форвард «Спартака», «Зенита» и сборной России.
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