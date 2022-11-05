«Факел» забил после ошибки Сафонова – Аппаев ассистировал Акбашеву после неточного паса вратаря «Краснодара»

совершил результативную ошибку в матче с .

На 11-й минуте матча вратарь отдал неточную передачу, и мяч перехватил нападающий воронежцев . Он сделал прострел в штрафную площадь, и полузащитник вывел свою команду вперед.

Отметим, что на первой минуте Сафонов также сделал неточный пас – тогда мяч тоже получил Аппаев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Краснодар» (1:1, первый тайм).