«Факел» забил после ошибки Сафонова – Аппаев ассистировал Акбашеву после неточного паса вратаря «Краснодара»

Теги премьер-лига Россия Факел Краснодар Роман Акбашев Хызыр Аппаев Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче с «Факелом».

На 11-й минуте матча вратарь «Краснодара» отдал неточную передачу, и мяч перехватил нападающий воронежцев Хызыр Аппаев. Он сделал прострел в штрафную площадь, и полузащитник Роман Акбашев вывел свою команду вперед.

Отметим, что на первой минуте Сафонов также сделал неточный пас – тогда мяч тоже получил Аппаев. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Краснодар» (1:1, первый тайм). 

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