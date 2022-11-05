«Факел» забил после ошибки Сафонова – Аппаев ассистировал Акбашеву после неточного паса вратаря «Краснодара»
Матвей Сафонов совершил результативную ошибку в матче с «Факелом».
На 11-й минуте матча вратарь «Краснодара» отдал неточную передачу, и мяч перехватил нападающий воронежцев Хызыр Аппаев. Он сделал прострел в штрафную площадь, и полузащитник Роман Акбашев вывел свою команду вперед.
Отметим, что на первой минуте Сафонов также сделал неточный пас – тогда мяч тоже получил Аппаев.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Краснодар» (1:1, первый тайм).
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