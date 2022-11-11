Пике сделал фото с 30 трофеями, выигранными в «Барселоне»

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Жерар Пике сфотографировался со всеми трофеями, выигранными в «Барселоне».

За время в каталонском клубе защитник взял 30 трофеев.

Пике 8 раз выигрывал Ла Лигу, 7 раз Кубок Испании, 6 – Суперкубок Испании, по три раза Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее 35-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

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