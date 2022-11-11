«Что курил Пике?» Агуэро об идее играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля
Серхио Агуэро отреагировал на идею Жерара Пике об изменении правил футбола.
Ранее бывший защитник «Барселоны» предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля. «Представьте: Мбаппе против Холанда, один на один, пока кто-то из них не забьет», – сказал Пике.
«Что курил Пике? Он хочет, чтобы в футбол играли один на один, черт возьми!» – высказался бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» во время эфира в твиче.
Этот комментарий Пике и ведущий Ибаи Льянос встретили со смехом.
Комментарии