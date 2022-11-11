«Что курил Пике?» Агуэро об идее играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Серхио Агуэро Жерар Пике Ла Лига ахахаха правила Футбол

Серхио Агуэро отреагировал на идею Жерара Пике об изменении правил футбола.

Ранее бывший защитник «Барселоны» предложил играть до золотого гола в дополнительное время, убирая игроков с поля. «Представьте: Мбаппе против Холанда, один на один, пока кто-то из них не забьет», – сказал Пике.

«Что курил Пике? Он хочет, чтобы в футбол играли один на один, черт возьми!» – высказался бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» во время эфира в твиче.

Этот комментарий Пике и ведущий Ибаи Льянос встретили со смехом.

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