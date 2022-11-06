Эйнджел Гомес: «На тренировке «МЮ» Роналду отрабатывал штрафные с манекенами и сказал мне: «Попробуй забить». Это один из лучших дней в жизни, мне было 8 лет»

Эйнджел Гомес рассказал, как в детстве побывал на тренировке .

«Это был мой восьмой день рождения. Утром отец сказал мне: «Собирайся, поехали». Он был за рулем, и через некоторое время я увидел большую вывеску: «Манчестер Юнайтед».

Нас встретил . Мы поприветствовали друг друга, он погладил меня по голове, а затем нам позволили посмотреть тренировку. Там были Криштиану, , , Скоулз, Руни, Фердинанд...

Нани и Роналду отрабатывали штрафные удары с помощью манекенов, и Роналду сказал мне: «Попробуй, попробуй забить!». И я подумал: «Это невозможно!»

Это был один из самых прекрасных дней в моей жизни», – сказал полузащитник «Лилля».

Гомес – воспитанник «МЮ». Он был в молодежной система клуба с 2006 по 2018 год, в 2017-м стал привлекаться в первую команду, а в 2020-м ушел из клуба.

В текущем сезоне Гомес провел за 13 матчей, забил один гол и отметился результативной передачей.