Кин о 37-летнем Роналду: «Мы видим, как в 33 года соглашаются на крупный чек в США или заканчивают карьеру. А этот парень хочет играть – фантастика»

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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил в защиту форварда Криштиану Роналду.

«Он определенно чувствует, что к нему относятся несправедливо. И если ты, профессиональный спортсмен, такое ощущаешь, то в тебе зарождается вполне оправданная злость.

То, что Роналду хочет играть и дальше, – это фантастика. Мы видим, как футболисты в 32, 33 года фактически завязывают с футболом и соглашаются на крупный чек в США, Китае, других странах. Либо вообще завершают карьеру.

А этот парень хочет продолжать играть. Впрочем, я не собираюсь одобрять его поведение, вовсе нет», – сказал Кин о 37-летнем португальце.

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