«Кем ты себя возомнил? Пеле?» Игроки «Кадиса» – Винисиусу в перерыве матча с «Реалом»

Игроки «Кадиса» были недовольны поведением во вчерашней игре.

Как сообщает El Partidazo de COPE, в перерыве матча 14-го тура против (1:2) трое футболистов «Кадиса» подошли к Винисиусу, чтобы выразить недовольство его поведением. Это были , Феде Сан-Эметерио и .

Они спросили у Винисиуса: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»

Игрок «Кадиса» Фали рассказал, что Винисиус назвал их клубом из Сегунды во время матча