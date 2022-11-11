«Кем ты себя возомнил? Пеле?» Игроки «Кадиса» – Винисиусу в перерыве матча с «Реалом»
Игроки «Кадиса» были недовольны поведением Винисиуса Жуниора во вчерашней игре.
Как сообщает El Partidazo de COPE, в перерыве матча 14-го тура Ла Лиги против «Реала» (1:2) трое футболистов «Кадиса» подошли к Винисиусу, чтобы выразить недовольство его поведением. Это были Фали Хименес, Феде Сан-Эметерио и Иван Алехо.
Они спросили у Винисиуса: «Кем ты себя возомнил? Пеле?»
Игрок «Кадиса» Фали рассказал, что Винисиус назвал их клубом из Сегунды во время матча
Комментарии