Анчелотти о промахе Модрича с линии вратарской: «Состав Хорватии на ЧМ-2022 объявлен, к счастью»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Кадисом» (2:1) в Ла Лиге.

«До их гола мы играли хорошо и могли сделать счет 3:0, если бы Модрич забил в довольно простой ситуации (хавбек не попал в пустой угол с линии вратарской на 79-й минуте – прим. Sports.ru).

После этого мы пропустили, немного помучились – все нормально. В итоге мы набрали три заслуженных очка.

К счастью для Модрича, состав сборной Хорватии на ЧМ-2022 уже объявлен, никаких проблем не возникнет», – сказал Анчелотти в эфире DAZN.

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