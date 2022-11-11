Анчелотти о промахе Модрича с линии вратарской: «Состав Хорватии на ЧМ-2022 объявлен, к счастью»

Главный тренер подвел итоги матча с «Кадисом» (2:1) в .

«До их гола мы играли хорошо и могли сделать счет 3:0, если бы Модрич забил в довольно простой ситуации (хавбек не попал в пустой угол с линии вратарской на 79-й минуте – прим. Sports.ru).

После этого мы пропустили, немного помучились – все нормально. В итоге мы набрали три заслуженных очка.

К счастью для Модрича, состав сборной на уже объявлен, никаких проблем не возникнет», – сказал Анчелотти в эфире DAZN.