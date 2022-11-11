Павар опроверг конфликт с тренерским штабом «Баварии»: «Если не всегда попадаешь в состав – это нормально»
Бенжамен Павар опроверг информацию о конфликте с тренерским штабом «Баварии».
«То, что было написано, неправда – я не был раздраженным или расстроенным.
Я выступаю за очень большой клуб, мы играем каждые три дня, на каждой позиции – конкуренция, поэтому если не всегда попадаешь в состав – это нормально», – сказал защитник «Баварии».
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