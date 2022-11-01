был замечен за ездой в нетрезвом виде.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на Bild, около полутора месяцев назад полиция задержала защитника «Баварии» за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В результате футболиста лишили водительских прав.

Также игрока оштрафовал сам клуб. Спортивный директор «Баварии» через два дня после инцидента настоял на том, чтобы взыскать с Павара пятизначную сумму.

Напомним, ранее стало известно, что француз недоволен своим положением в мюнхенском клубе. Стороны не сильно заинтересованы в продлении контракта.