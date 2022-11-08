Араухо поедет на ЧМ вместе со сборной Уругвая – «Барса» разрешила. Возможность сыграть на турнире есть

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«Барселона» разрешила Араухо поехать на чемпионат мира в Катар.

Не исключено, что защитник сборной Уругвая сможет сыграть на турнире, пишет COPE. За восстановлением игрока в расположении сборной будут следить уругвайские медики и реабилитолог «Барселоны».

В сентябре Рональд Араухо перенес операцию после отрывного перелома, полученного в товарищеском матче сборных Уругвая и Ирана (0:1). Сообщалось, что восстановление после операции займет три месяца.

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