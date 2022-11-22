Дания — Тунис, 22.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

22 ноября в группе D начнутся матчи Чемпионата мира, и в этот день на стадионе Эдьюкейшн Сити встретятся команды Дании и Туниса. Сборная Туниса сыграет на чемпионате мира впервые с 2006 года, а для Дании это будет уже второй чемпионат мира подряд. Коэффициенты на встречу будут представлены букмекерскими конторами Fonbet, Winline и 1xСтавка.

Во сколько играют Дания – Тунис

Где смотреть матч Дания – Тунис

Дания – Тунис: ставки на победу

Фаворитом в текущей ситуации выглядит Дания, которая на предыдущем чемпионате Европы дошла до полуфинала. Букмекеры отдают предпочтение именно ей, а не Тунису. Коэффициенты от букмекерских контор приводятся ниже в таблице:

Контора Победа Дании Ничья Победа Туниса Fonbet 1.42 4.4 8.5 Winline 1.51 4.1 6.8 1xСтавка 1.45 4.54 8.1

В отношении Туниса более оптимистичной выглядит контора Winline, которая дает на него более низкий кэф 6.8, однако шансы датчан все равно оцениваются как наиболее предпочтительные в данном случае. Этому способствует и более высокий класс европейской команды.

Исходя из статистики встреч, в предыдущих 6 встречах датчане одержали 4 победы и потерпели 2 поражения, в то время как Тунис выиграл 4 матча, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Однако датчане проиграли дважды Хорватии и из четырех своих побед одну одержали над Францией, в то время как у Туниса в активе две победы над более-менее сильными Японией и Чили, а проиграли они Бразилии 1:5.

Дания – Тунис: ставки на фору

В росписи предлагаются минусовая фора Дании и плюсовая Туниса, а также нулевые форы обеих команд. Взглянем на коэффициенты в сводной таблице по тем же трем конторам:

Контора Дания (-2.0) Дания (-1.5) Дания (0) Тунис (0) Тунис (+1.5) Тунис (+2.0) Fonbet 3.85 2.3 1.12 6.2 1.6 1.25 Winline 3.9 2.46 1.16 4.8 1.53 1.23 1xСтавка 3.4 2.25 1.12 6.05 1.63 1.29

Опять наиболее благосклонной к кэфам на форы Туниса является Winline, однако в любом случае преимущество в форе за датчанами. Коэффициент на их фору (-1.5) находится в районе 2.25 – 2.5, а на фору (-2.0) – уже между 3.4 и 3.9. На фору Туниса (+1.5) коэффициенты находятся в диапазоне 1.5 – 1.6, а на фору (+2.0) не превышают 1.3.

Дания – Тунис: ставки на тоталы

В таблице ниже приводится роспись на тоталы в данном матче: в частности, тоталы больше/меньше отметок 1.5, 2.5 и 3.5.

Контора Больше 1.5 Меньше 1.5 Больше 2.5 Меньше 2.5 Больше 3.5 Меньше 3.5 Fonbet 1.3 3.55 2.0 1.82 3.35 1.33 Winline 1.35 3.05 2.09 1.72 3.7 1.25 1xСтавка 1.31 3.2 2.03 1.832 3.4 1.28

Наиболее близкими в плане разрыва между коэффициентами являются кэфы на тотал больше/меньше 2.5: тотал больше 2.5 в среднем оценивается кэфом чуть больше 2.0, а тотал меньше 2.5 выражен кэфом в районе между 1.72 и 1.82. Тоталы меньше 1.5 и больше 3.5 маловероятны.

В значительной степени тотал будет зависеть именно от атакующей мощи Дании и от умения Туниса обороняться.