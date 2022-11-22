Дания — Тунис, 22.11.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
22 ноября в группе D начнутся матчи Чемпионата мира, и в этот день на стадионе Эдьюкейшн Сити встретятся команды Дании и Туниса. Сборная Туниса сыграет на чемпионате мира впервые с 2006 года, а для Дании это будет уже второй чемпионат мира подряд. Коэффициенты на встречу будут представлены букмекерскими конторами Fonbet, Winline и 1xСтавка.
Во сколько играют Дания – Тунис
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Дания – Тунис: ставки на победу
Фаворитом в текущей ситуации выглядит Дания, которая на предыдущем чемпионате Европы дошла до полуфинала. Букмекеры отдают предпочтение именно ей, а не Тунису. Коэффициенты от букмекерских контор приводятся ниже в таблице:
|
Контора
|
Победа Дании
|
Ничья
|
Победа Туниса
|
1.42
|
4.4
|
8.5
|
1.51
|
4.1
|
6.8
|
1.45
|
4.54
|
8.1
В отношении Туниса более оптимистичной выглядит контора Winline, которая дает на него более низкий кэф 6.8, однако шансы датчан все равно оцениваются как наиболее предпочтительные в данном случае. Этому способствует и более высокий класс европейской команды.
Исходя из статистики встреч, в предыдущих 6 встречах датчане одержали 4 победы и потерпели 2 поражения, в то время как Тунис выиграл 4 матча, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. Однако датчане проиграли дважды Хорватии и из четырех своих побед одну одержали над Францией, в то время как у Туниса в активе две победы над более-менее сильными Японией и Чили, а проиграли они Бразилии 1:5.
Дания – Тунис: ставки на фору
В росписи предлагаются минусовая фора Дании и плюсовая Туниса, а также нулевые форы обеих команд. Взглянем на коэффициенты в сводной таблице по тем же трем конторам:
|
Контора
|
Дания (-2.0)
|
Дания (-1.5)
|
Дания (0)
|
Тунис (0)
|
Тунис (+1.5)
|
Тунис (+2.0)
|
3.85
|
2.3
|
1.12
|
6.2
|
1.6
|
1.25
|
3.9
|
2.46
|
1.16
|
4.8
|
1.53
|
1.23
|
3.4
|
2.25
|
1.12
|
6.05
|
1.63
|
1.29
Опять наиболее благосклонной к кэфам на форы Туниса является Winline, однако в любом случае преимущество в форе за датчанами. Коэффициент на их фору (-1.5) находится в районе 2.25 – 2.5, а на фору (-2.0) – уже между 3.4 и 3.9. На фору Туниса (+1.5) коэффициенты находятся в диапазоне 1.5 – 1.6, а на фору (+2.0) не превышают 1.3.
Дания – Тунис: ставки на тоталы
В таблице ниже приводится роспись на тоталы в данном матче: в частности, тоталы больше/меньше отметок 1.5, 2.5 и 3.5.
|
Контора
|
Больше 1.5
|
Меньше 1.5
|
Больше 2.5
|
Меньше 2.5
|
Больше 3.5
|
Меньше 3.5
|
1.3
|
3.55
|
2.0
|
1.82
|
3.35
|
1.33
|
1.35
|
3.05
|
2.09
|
1.72
|
3.7
|
1.25
|
1.31
|
3.2
|
2.03
|
1.832
|
3.4
|
1.28
Наиболее близкими в плане разрыва между коэффициентами являются кэфы на тотал больше/меньше 2.5: тотал больше 2.5 в среднем оценивается кэфом чуть больше 2.0, а тотал меньше 2.5 выражен кэфом в районе между 1.72 и 1.82. Тоталы меньше 1.5 и больше 3.5 маловероятны.
В значительной степени тотал будет зависеть именно от атакующей мощи Дании и от умения Туниса обороняться.
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