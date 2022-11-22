Сборная Дании — Сборная Туниса, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборная Дании попала в одну группу с чемпионом мира, поэтому не может терять очки в играх с более слабыми соперниками. В первом тура группы D пройдет матч Дания — Тунис. Команды сыграют в городе Аль-Райян на поле стадиона «Эдьюкейшн». Игра пройдет 22 ноября в 16:00 по московскому времени.

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Европейская сборная прекрасно провела чемпионат Европы в 2021 году и попала в число медалистов турнира. Датчане добрались до полуфинала, где проиграли сборной Англии. Тунис не может похвастаться такими результатами на континентальном первенстве. Сборная прошла в плей-офф Кубка африканских наций, где вылетела на стадии ¼ финала.

В очной битве европейцы выступают фаворитами матча. Из рекомендованных ставок можно выбрать победу Дании за 1,50 и ТМ2,5 за 1,72. Прогноз на матч Дания — Тунис позволит узнать последние результаты команд, путь квалификации на мундиаль, коэффициенты букмекеров и ставки на игру.

Во сколько играют Дания – Тунис

Где смотреть матч Дания – Тунис

Сборная Дании попала в группу F в квалификации к Чемпионату мира в Катаре. Соперниками датчан стали Шотландия, Израиль, Австрия, Фарерские острова и Молдавия. Скандинавы не столкнулись с проблемами в отборе. Сборная Дании выиграла девять матчей подряд, что позволило досрочно занять первое место в группе. Единственное поражение 0:2 в гостях от Шотландии, которое ничего не решало для датской сборной. У Дании 9 побед и 1 ничья. С 27 очками команда заняла первое место. Разница голов 30:3. По результативности атаки Дания уступила только трем командам: Нидерланды 33, Германия 36, Англия 39.

Последний крупный турнир для датской сборной завершился успешно, чего нельзя было предположить по стартовым играм. Команда только в последнем туре завоевала путевку в плей-офф Евро-2020. Дания обыграла Россию 4:1, а до этого проиграла 0:1 Финляндии и 1:2 Бельгии. В плей-офф скандинавов ждали не самые топовые европейские сборные. В 1/8 финала был обыгран Уэльс 4:0, в четвертьфинале датчане обыграли 2:1 Чехию. В матче за выход в финал Дания сыграла 1:1 с Англией и проиграла в дополнительное время. На чемпионате мира в России Дания сыграла в одной группе с Францией, Перу и Австралией. Датчане набрали пять очков и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала Дания проиграла Хорватии 2:3 в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1.

До старта чемпионата мира Дания не будет играть в официальных матчах. Последним турниром стала Лига Наций. Результаты сборной Дании в пяти играх:

Дания — Франция 2:0;

Хорватия — Дания 2:1;

Дания — Австрия 2:0;

Дания — Хорватия 0:1;

Австрия — Дания 1:2.

Из важных игроков датской сборной в списке травмированных Андреас Кристенсен, который выступает в составе «Барселоны». В начале октября защитник выбыл из строя из-за вывиха лодыжки. Пока футболист не готов, но возможно попадет на ЧМ в Катар.

Сборная Туниса стартовала в отборе на Чемпионат мира с групповой стадии. Команда попала в одну группу с Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавританией. «Орлы Карфагена» выиграли три стартовые матча в группе В с общим счетом 8:0. После чего сыграли 0:0 с Мавританией в гостях и проиграли на выезде 0:1 Экваториальной Гвинее. Завершился групповой этап победой 3:1 над Замбией, что позволило занять первое место в квартете и выйти в раунд плей-офф. Разница голов 11:1. В плей-офф Тунис сыграл с Мали. Гостевая победа 1:0 и домашняя ничья 0:0. Это позволило попасть в число пяти сборных, которые представляют Африку в Катаре.

На последнем Кубке африканских наций Тунис дошел до четвертьфинала. На групповой стадии команда проиграла два матча и одержала одну победу. Трех очков хватило для третьего места и попадания в число 4 лучших сборных, занявших третье место. В одной группе с «орлами Карфагена» играли Мали, Гамбия и Мавритания. В 1/8 финала Тунис со счетом 1:0 обыграл Нигерию. В четвертьфинале с таким же счетом уступил Буркина-Фасо. На Чемпионате мира в России Тунис занял третье место в одной группе с Бельгией, Англией и Панамой. Тунис проиграл 1:2 Англии, 2:5 Бельгии и победил 2:1 Панаму. Турнир в Катаре станет шестым Чемпионатом мира для африканской сборной. Они впервые сыграют на двух мундиалях подряд. Тунис ни разу не добирался до плей-офф Чемпионата мира.

В 2022 году Тунис провел 9 матчей: 4 победы, 4 поражения, 1 ничья. Результаты команды в пяти играх:

Бразилия — Тунис 5:1;

Коморы — Тунис 0:1;

Тунис — Мали 0:0;

Мали — Тунис 0:1;

Буркина-Фасо — Тунис 1:0.

Серьезных кадровых проблем у сборной Туниса нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Дания — Тунис

Команды всего один раз пересекались на футбольном поле. В 2002 году прошел товарищеский матч, который завершился победой Дании 2:1. Датчане претендуют на победу и в первом официальном матче. Котировки букмекерских контора на исход и результативность встречи:

Дания подтвердит статус фаворита матча. По уровню футболистов и готовности к чемпионату европейцы впереди. В рамках квалификации к Чемпионату мира Дания допустила всего три пропущенных мяча. Тунис предпочитает действовать от обороны. На КАФ 4 из 5 матчей прошли на ТМ2,5, «низ» был и в двух играх плей-офф к ЧМ. Для ставки на матч можно выбрать победу Дании или ТМ2,5. Коэффициенты 1,50 и 1,72 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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