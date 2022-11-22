Сборная Дании — Сборная Туниса, 22.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

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Сборная Дании попала в одну группу с чемпионом мира, поэтому не может терять очки в играх с более слабыми соперниками. В первом тура группы D пройдет матч Дания — Тунис. Команды сыграют в городе Аль-Райян на поле стадиона «Эдьюкейшн». Игра пройдет 22 ноября в 16:00 по московскому времени. 

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Европейская сборная прекрасно провела чемпионат Европы в 2021 году и попала в число медалистов турнира. Датчане добрались до полуфинала, где проиграли сборной Англии. Тунис не может похвастаться такими результатами на континентальном первенстве. Сборная прошла в плей-офф Кубка африканских наций, где вылетела на стадии ¼ финала.

В очной битве европейцы выступают фаворитами матча. Из рекомендованных ставок можно выбрать победу Дании за 1,50 и ТМ2,5 за 1,72. Прогноз на матч Дания — Тунис позволит узнать последние результаты команд, путь квалификации на мундиаль, коэффициенты букмекеров и ставки на игру.

Во сколько играют Дания – Тунис

Где смотреть матч Дания – Тунис

Сборная Дании

Сборная Дании попала в группу F в квалификации к Чемпионату мира в Катаре. Соперниками датчан стали Шотландия, Израиль, Австрия, Фарерские острова и Молдавия. Скандинавы не столкнулись с проблемами в отборе. Сборная Дании выиграла девять матчей подряд, что позволило досрочно занять первое место в группе. Единственное поражение 0:2 в гостях от Шотландии, которое ничего не решало для датской сборной. У Дании 9 побед и 1 ничья. С 27 очками команда заняла первое место. Разница голов 30:3. По результативности атаки Дания уступила только трем командам: Нидерланды 33, Германия 36, Англия 39.

Последний крупный турнир для датской сборной завершился успешно, чего нельзя было предположить по стартовым играм. Команда только в последнем туре завоевала путевку в плей-офф Евро-2020. Дания обыграла Россию 4:1, а до этого проиграла 0:1 Финляндии и 1:2 Бельгии. В плей-офф скандинавов ждали не самые топовые европейские сборные. В 1/8 финала был обыгран Уэльс 4:0, в четвертьфинале датчане обыграли 2:1 Чехию. В матче за выход в финал Дания сыграла 1:1 с Англией и проиграла в дополнительное время. На чемпионате мира в России Дания сыграла в одной группе с Францией, Перу и Австралией. Датчане набрали пять очков и вышли в плей-офф со второго места. В 1/8 финала Дания проиграла Хорватии 2:3 в серии пенальти, основное время завершилось со счетом 1:1.

До старта чемпионата мира Дания не будет играть в официальных матчах. Последним турниром стала Лига Наций. Результаты сборной Дании в пяти играх:

  • Дания — Франция 2:0;
  • Хорватия — Дания 2:1;
  • Дания — Австрия 2:0;
  • Дания — Хорватия 0:1;
  • Австрия — Дания 1:2.

Из важных игроков датской сборной в списке травмированных Андреас Кристенсен, который выступает в составе «Барселоны». В начале октября защитник выбыл из строя из-за вывиха лодыжки. Пока футболист не готов, но возможно попадет на ЧМ в Катар.

Сборная Туниса

Сборная Туниса стартовала в отборе на Чемпионат мира с групповой стадии. Команда попала в одну группу с Экваториальной Гвинеей, Замбией и Мавританией. «Орлы Карфагена» выиграли три стартовые матча в группе В с общим счетом 8:0. После чего сыграли 0:0 с Мавританией в гостях и проиграли на выезде 0:1 Экваториальной Гвинее. Завершился групповой этап победой 3:1 над Замбией, что позволило занять первое место в квартете и выйти в раунд плей-офф. Разница голов 11:1. В плей-офф Тунис сыграл с Мали. Гостевая победа 1:0 и домашняя ничья 0:0. Это позволило попасть в число пяти сборных, которые представляют Африку в Катаре.

На последнем Кубке африканских наций Тунис дошел до четвертьфинала. На групповой стадии команда проиграла два матча и одержала одну победу. Трех очков хватило для третьего места и попадания в число 4 лучших сборных, занявших третье место. В одной группе с «орлами Карфагена» играли Мали, Гамбия и Мавритания. В 1/8 финала Тунис со счетом 1:0 обыграл Нигерию. В четвертьфинале с таким же счетом уступил Буркина-Фасо. На Чемпионате мира в России Тунис занял третье место в одной группе с Бельгией, Англией и Панамой. Тунис проиграл 1:2 Англии, 2:5 Бельгии и победил 2:1 Панаму. Турнир в Катаре станет шестым Чемпионатом мира для африканской сборной. Они впервые сыграют на двух мундиалях подряд. Тунис ни разу не добирался до плей-офф Чемпионата мира.

В 2022 году Тунис провел 9 матчей: 4 победы, 4 поражения, 1 ничья. Результаты команды в пяти играх:

  • Бразилия — Тунис 5:1;
  • Коморы — Тунис 0:1;
  • Тунис — Мали 0:0;
  • Мали — Тунис 0:1;
  • Буркина-Фасо — Тунис 1:0.

Серьезных кадровых проблем у сборной Туниса нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Дания — Тунис

Команды всего один раз пересекались на футбольном поле. В 2002 году прошел товарищеский матч, который завершился победой Дании 2:1. Датчане претендуют на победу и в первом официальном матче. Котировки букмекерских контора на исход и результативность встречи:

Букмекерская контора

Победа Дании

Ничья

Победа Туниса

ТМ2,5

ТБ2,5

«Лига Ставок»

1,50

4,20

7,40

1,72

2,09

«1хСтавка»

1,48

4,40

7,70

1,81

2,06

Winline

1,51

4,10

6,80

1,72

2,09

Fonbet

1,45

4,30

8,50

1,80

2,03

«Марафон»

1,47

4,40

7,80

1,81

2,06

«Бетсити»

1,44

4,40

8,70

1,82

2,05

Дания подтвердит статус фаворита матча. По уровню футболистов и готовности к чемпионату европейцы впереди. В рамках квалификации к Чемпионату мира Дания допустила всего три пропущенных мяча. Тунис предпочитает действовать от обороны. На КАФ 4 из 5 матчей прошли на ТМ2,5, «низ» был и в двух играх плей-офф к ЧМ. Для ставки на матч можно выбрать победу Дании или ТМ2,5. Коэффициенты 1,50 и 1,72 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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