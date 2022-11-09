Клаудиньо: «У меня была мечта – выступать в Европе, играть и забивать в ЛЧ. Потом я перешел в «Зенит» – и исполнил ее»

рассказал, какую мечту осуществил благодаря переходу в «Зенит».

«Когда я играл в Бразилии, у меня была мечта – выступать в Европе, играть и забивать в чемпионов. Потом я перешел в – и исполнил эту мечту, испытал все эти эмоции и мурашки по коже от гимна Лиги чемпионов, выхода на поле и гола в матчах такого уровня.

Сейчас у меня контракт с «Зенитом» и все мои мысли только о нем, я не думаю о других клубах и чемпионатах», – сказал полузащитник петербуржской команды.