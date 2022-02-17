Клаудиньо: «Зенит» достойно выступил в Лиге чемпионов. Настроены финишировать с трофеями в руках»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил результаты в первой части сезона.

– Как оцените первые месяцы в «Зените» в целом?

– Мы достойно выступили в Лиге чемпионов, лидируем в чемпионате России, продолжаем борьбу в трех турнирах и настроены финишировать с трофеями в руках.

Если говорить лично обо мне – доволен тем, как прошли эти месяцы. Я приехал сюда, чтобы помогать команде своими действиями на поле, и пока, кажется, мне это удается.

– 9 голов за осень как оцените?

– Для начала это неплохо. Но явно есть куда расти. Тем более процентов на 90-95 уже адаптировался в «Зените», – сказал бразилец.

В Лиге чемпионов «Зенит» занял третье место в группе H, где играл с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме».

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