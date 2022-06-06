Клаудиньо об отстранении от еврокубков: «Очень огорчен. Мы ни в чем не виноваты»

Хавбек Клаудиньо высказался об отстранении клубов от еврокубков.

— Как ты отреагировал на то, что УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков? Не снижается ли у тебя из-за этого мотивация?

— Очень огорчен таким решением УЕФА: ни один клуб или игрок это решение не оправдывает, просто хотим играть в футбол и быть счастливыми.

Наша мечта — выступать в чемпионов. Упорно работаем, чтобы стать первыми и выступать среди лучших команд Европы. Мы ни в чем не виноваты!

— Твоя цель на следующий сезон?

— Снова стать чемпионом! – сказал Клаудиньо.