«ПСЖ» создал «цифровую армию» в твиттере. В одном из фэйк-аккаунтов Марсель называли «городом шлюх», а матери Рабьо писали: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа»

финансировал оскорбительные посты в адрес игроков и клубов в соцсетях.

Журналист Ромен Молина выпустил видео, в котором заявил, что парижский клуб прибегал к использованию «цифровой армии» в твиттере. В частности, на один из корпоративных почтовых ящиков оформлен фэйковый аккаунт Paname Squad, в котором появлялись твиты с оскорблениями в адрес футбольных деятелей.

Сначала оскорблениям подвергся бывший спортивный директор «ПСЖ» , позже – мать . Один из постов содержал такие слова: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа».

Также в аккаунте были опубликованы оскорбительные записи о . В одной из них Марсель назвали «городом шлюх».

«В аккаунте Paname Squad, одобренном «ПСЖ» и , пишут про «город шлюх». Читая это, ты думаешь, что это обман. Это фарс. Клуб при помощи аккаунтов с 1000 подписчиков в твиттере проводит кампании с призывом называть Марсель «городом шлюх».

И для этого используются деньги клуба и, следовательно, деньги эмира Катара… Разве нельзя использовать их лучше?» – сказал Молина.

Напомним, в октябре появилась информация о том, что «ПСЖ» платил за создание фэйковых аккаунтов для критики Килиана Мбаппе, СМИ и клубов.