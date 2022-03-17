Мбаппе, Бензема, Гризманн вызваны в сборную Франции, Зума и Дембеле – нет. Нкунку впервые попал в состав

Стал известен состав сборной Франции на мартовские матчи.

Вратари: Уго Льорис ( ), Майк Меньян («Милан»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария»), Тео Эрнандес ( ), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан ( »).

Полузащитники: Нголо Канте ( ), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо ( ), Маттео Гендузи («Марсель»), Орельен Тчуамени («Монако»)

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).

Отметим, что Жонатан Клосс и Кристофер Нкунку попали в состав сборной Франции впервые. В списке нет защитника «Вест Хэма» Курта Зума и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

В марте Франция сыграет с Кот-д′Ивуаром и сборной ЮАР.