Мбаппе, Бензема, Гризманн вызваны в сборную Франции, Зума и Дембеле – нет. Нкунку впервые попал в состав

Стал известен состав сборной Франции на мартовские матчи.
Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Милан»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).
Защитники: Жонатан Клосс («Ланс»), Люка Динь («Астон Вилла»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар (оба – «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Преснель Кимпембе («ПСЖ»), Жюль Кунде («Севилья»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»»).
Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Маттео Гендузи («Марсель»), Орельен Тчуамени («Монако»)
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Карим Бензема («Реал»), Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»).
Отметим, что Жонатан Клосс и Кристофер Нкунку попали в состав сборной Франции впервые. В списке нет защитника «Вест Хэма» Курта Зума и вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.
В марте Франция сыграет с Кот-д′Ивуаром и сборной ЮАР.