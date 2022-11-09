Бензема не сыграет с «Кадисом». Это последний матч «Реала» перед ЧМ-2022
Карим Бензема не сыграет за «Реал» до старта ЧМ-2022.
Нападающий пропустит матч «Мадрида» с «Кадисом» 10 ноября, сообщает L’Equipe. Это последняя игра клуба перед стартом чемпионата мира.
34-летний футболист по-прежнему испытывает проблемы с мышцами бедра левой ноги.
Таким образом, обладатель «Золотого мяча» пропустит 5 из 6 последних игр «Реала». Его статистика – здесь.
Гути о Бензема: «Не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски – за «Барсу». Есть риск травмы перед ЧМ, но нельзя подводить клуб»
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