Бензема не сыграет с «Кадисом». Это последний матч «Реала» перед ЧМ-2022

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Кадис ЧМ-2022 Футбол

Карим Бензема не сыграет за «Реал» до старта ЧМ-2022.

Нападающий пропустит матч «Мадрида» с «Кадисом» 10 ноября, сообщает L’Equipe. Это последняя игра клуба перед стартом чемпионата мира.

34-летний футболист по-прежнему испытывает проблемы с мышцами бедра левой ноги.

Таким образом, обладатель «Золотого мяча» пропустит 5 из 6 последних игр «Реала». Его статистика – здесь.

Гути о Бензема: «Не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски – за «Барсу». Есть риск травмы перед ЧМ, но нельзя подводить клуб»

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