Бензема не сыграет с «Кадисом». Это последний матч «Реала» перед ЧМ-2022

не сыграет за «Реал» до старта .

Нападающий пропустит матч с 10 ноября, сообщает L’Equipe. Это последняя игра клуба перед стартом чемпионата мира.

34-летний футболист по-прежнему испытывает проблемы с мышцами бедра левой ноги.

Таким образом, обладатель «Золотого мяча» пропустит 5 из 6 последних игр «Реала». Его статистика – здесь.

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