Гути о Бензема: «Не понимаю его. Месси играет за «ПСЖ», Левандовски – за «Барсу». Есть риск травмы перед ЧМ, но нельзя подводить клуб»

Гути недоволен , который не играет за «Реал».

34-летний нападающий пропустил 6 из 13 матчей мадридского клуба в чемпионате. Вчера «Реал» проиграл «Райо Вальекано» (2:3) в матче 13-го тура и упустил лидерство в турнирной таблице. Теперь на 1-м месте идет .

«Я не понимаю его. Месси играет за , Левандовски играет за «Барселону», как и многие другие игроки. Нужно принимать, что есть риск получить травму перед чемпионатом мира. Но ты не можешь подводить свой клуб.

Конечно, никто не хочет пропустить чемпионат мира, но на первое место нужно ставить клуб», – сказал бывший игрок в эфире El Chiringuito.

Кроме того, Гути выразил недовольство тем фактом, что у «Реала» нет нападающего, способного заменить Бензема.

«Все знают, что что-то такое могло случиться. Я не понимаю, почему у такого клуба, как «Реал», нет альтернативы», – сказал Гути.

В этом сезоне француз забил 6 голов в 12 играх за «Реал». Его статистику можно найти здесь.

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