Флорентино Перес: «Трудно найти лучшего тренера, чем Анчелотти. Он знает ценности «Реала» и как привить их игрокам»

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Флорентино Перес назвал Карло Анчелотти идеальным тренером для «Реала».

– Опишите одним предложением, кем для вас является Карло Анчелотти.

– Он, безусловно, лучший тренер для мадридского «Реала», потому что знает нас много лет. Он знает наши ценности и знает, как привить их игрокам. Это делает его идеальным тренером. Трудно найти лучшего тренера, чем Анчелотти, – сказал президент «Реала».

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