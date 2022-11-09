Флорентино Перес: «Трудно найти лучшего тренера, чем Анчелотти. Он знает ценности «Реала» и как привить их игрокам»
Флорентино Перес назвал Карло Анчелотти идеальным тренером для «Реала».
– Опишите одним предложением, кем для вас является Карло Анчелотти.
– Он, безусловно, лучший тренер для мадридского «Реала», потому что знает нас много лет. Он знает наши ценности и знает, как привить их игрокам. Это делает его идеальным тренером. Трудно найти лучшего тренера, чем Анчелотти, – сказал президент «Реала».
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