Перес о Бензема: «Лучший игрок мира. Он заслужил «Золотой мяч» еще несколько лет назад»

считает лучшим игроком мира.

«Уже тогда [в 2009 году] Бензема был смесью Зидана и Роналдо. И с течением времени он становился все лучше. Бензема еще несколько лет назад заслужил . Наконец-то он его получил.

Горжусь, что подписал его. Это лучший игрок мира», – сказал президент на церемонии вручения премий Golden Boy.

Долгий путь Бензема к «Золотому мячу»: первая номинация – в 2009-м (0 очков!), только раз попадал в топ-5