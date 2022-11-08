Перес о Бензема: «Лучший игрок мира. Он заслужил «Золотой мяч» еще несколько лет назад»

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Флорентино Перес считает Карима Бензема лучшим игроком мира.

«Уже тогда [в 2009 году] Бензема был смесью Зидана и Роналдо. И с течением времени он становился все лучше. Бензема еще несколько лет назад заслужил «Золотой мяч». Наконец-то он его получил.

Горжусь, что подписал его. Это лучший игрок мира», – сказал президент «Реала» на церемонии вручения премий Golden Boy.

Долгий путь Бензема к «Золотому мячу»: первая номинация – в 2009-м (0 очков!), только раз попадал в топ-5

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