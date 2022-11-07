Тен Хаг о навесах на Роналду: «Это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы ему не помогали»
Эрик тен Хаг объяснил обилие навесов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» (1:3).
– Вы дали установку делать больше навесов на Роналду, чтобы помочь ему войти в игру?
– Нет, я вообще думаю, что это было глупо.
Мы начали подавать слишком рано и со слишком большого расстояния. Мы сделали на подачи слишком большой упор.
Этим мы ему не помогали. Делать навесы нужно в подходящий момент. Во втором тайме мы тоже слишком рано начали подавать.
Подходящий момент был у Кристиана Эриксена в первом тайме. Он нашел окно для подачи на Криштиану на дальнюю штангу, – сказал главный тренер «МЮ».
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