Тен Хаг о навесах на Роналду: «Это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы ему не помогали»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Астон Вилла премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг объяснил обилие навесов в матче «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» (1:3).

– Вы дали установку делать больше навесов на Роналду, чтобы помочь ему войти в игру?

– Нет, я вообще думаю, что это было глупо.

Мы начали подавать слишком рано и со слишком большого расстояния. Мы сделали на подачи слишком большой упор.

Этим мы ему не помогали. Делать навесы нужно в подходящий момент. Во втором тайме мы тоже слишком рано начали подавать.

Подходящий момент был у Кристиана Эриксена в первом тайме. Он нашел окно для подачи на Криштиану на дальнюю штангу, – сказал главный тренер «МЮ».

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