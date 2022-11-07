Тен Хаг о навесах на Роналду: «Это было глупо. Мы подавали слишком рано и со слишком большого расстояния. Этим мы ему не помогали»

Эрик тен Хаг объяснил обилие навесов в матче с (1:3).

– Вы дали установку делать больше навесов на Роналду, чтобы помочь ему войти в игру?

– Нет, я вообще думаю, что это было глупо.

Мы начали подавать слишком рано и со слишком большого расстояния. Мы сделали на подачи слишком большой упор.

Этим мы ему не помогали. Делать навесы нужно в подходящий момент. Во втором тайме мы тоже слишком рано начали подавать.

Подходящий момент был у в первом тайме. Он нашел окно для подачи на Криштиану на дальнюю штангу, – сказал главный тренер «МЮ».