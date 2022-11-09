Клаудиньо о вызове в сборную России: «Сейчас мне глупо иметь такое желание – она не выступает в официальных турнирах. За российскую сборную должны играть россияне»

ответил на вопрос о возможном приглашении в сборную России.

– Главный вопрос: почему вы с решили принять российское гражданство?

– Давайте проясним ситуацию. От многих я слышу этот вопрос. Слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и, если так будет лучше для клуба, никаких проблем, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Ведь это освободит несколько мест для легионеров и даст клубу возможность пригласить других иностранных футболистов.

Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю.

– В каком статусе сейчас находятся ваши документы?

– Мне нечего сказать по этому поводу, потому что с моими документами пока ничего не происходит. Повторюсь, это вопрос, который обсуждался с нами относительно какого-то неопределенного будущего.

– Говорили ли вы по этому поводу с Венделом, Дугласом или Родригао?

– Нет.

– Ты хочешь играть за сборную России?

– Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что не вижу ни одной причины, по которой меня решили бы вызвать в сборную России. Поэтому сейчас об этом не думаю, – сказал полузащитник .