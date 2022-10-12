Валуев о Малкоме и Клаудиньо: «Хотелось бы видеть их в сборной России. Они будут полезны в случае выступления на международной арене»

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Николай Валуев не против выступлений Малкома и Клаудиньо за сборную России.

Ранее стало известно, что бразильские полузащитники «Зенита» работают над получением российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо – футболисты действительно высокого уровня. Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде.

Они заиграны только за олимпийскую сборную Бразилии, а это дает им право в случае принятия второго гражданства играть за национальные сборные других стран. В целом у такого явления есть и международный опыт – в сборных Италии и Испании играют натурализованные игроки.

Безусловно, хочется, чтобы в нашей сборной играли свои воспитанники, которые по мастерству не уступают бразильцам. Но в ближайшие годы, на мой взгляд, эти легионеры будут полезны нашей национальной команде в случае выступления на международной арене», – сказал депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу.

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