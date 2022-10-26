Роднина о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Таких случаев много не только в спорте, поэтому ничего плохого в этом нет. Я не против»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила решение игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.

«Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство и смогут выступать за сборную России? Таких случаев много не только в спорте, но и в других профессиях, поэтому ничего плохого в этом нет.

Это же нормально, когда люди переезжают работать, учиться или жить в другие страны. Я не против», – заявила Роднина.

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится