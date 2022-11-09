Гвардиола о Стерлинге: «Признателен ему за то, что он сделал для «Ман Сити». Мы расстались в хороших отношениях»

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В летнее трансферное окно вингер перешел из «Манчестер Сити» в «Челси». Ранее англичанин говорил, что ушел из-за нехватки игрового времени.

«Я смотрел несколько игр, я не видел [всех]. Неважно, как он играет и что делает, мое мнение о нем, очевидно, вам известно.

Я не берусь судить, так было и с переходом в Чемпионшип, Алексом [Зинченко], Габи [Жезусом], Рахимом. Я желаю им всего наилучшего. Я признателен им, особенно этому парню, за то, что они сделали для клуба. Снимаю шляпу, желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он будет счастлив.

Мне всегда нравится, когда клубы приветствуют ребят, которые были здесь много лет, были ключевыми фигурами, играли важную роль в нашей команде все эти годы. Можно забыть о том, что произошло в прошлом месяце, но так не бывает, когда речь идет о последних шести или семи годах его пребывания здесь.

[Мы расстались] в хороших отношениях. Мы работали здесь шесть лет вместе каждый день. Работали, играли много матчей. Играли важнейшие матчи. Наверное, самая важная игра, которую мы провели – финал Лиги чемпионов, он был там. Если он счастлив, то и мы счастливы», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Сегодня «Манчестер Сити» примет в 3-м раунде Кубка английской лиги.

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