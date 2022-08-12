Стерлинг об уходе из «Ман Сити»: «С 17 лет я был в старте. Не мог подойти к пику карьеры, не играя регулярно»

Вингер Рахим Стерлинг объяснил, почему решился на переход в «Челси» из «Манчестер Сити».

«Я не мог тратить время. Мне нужно было сохранить свой уровень и получить новый вызов. С 17 лет я был игроком старта. Я не мог подойти к пику карьеры, не играя регулярно. Я не мог этого допустить.

У меня такой характер, что я пытался бороться, чтобы изменить ситуацию, но этого не произошло. Вот и все. Переход в «Челси» соответствовал моим личным целям и пожеланиям моей семьи. Мне нравится направление, в котором двигается клуб.

«Челси» борется за трофеи, эта команда будет становиться только лучше. Конечно, уходить было сложно, учитывая, сколько лет я провел в . С этим клубом связано много воспоминаний, там я пережил много приятных моментов.

Чуть больше года я нерегулярно выходил на поле. За это время я многое узнал о себе. Я многое оценил по достоинству и попытался привести дела в порядок. Это было сложное решение, но шаги, которые пойдут на пользу, необходимы.

Я чувствую себя так, словно вернулся домой, в Лондон. Я давно уехал отсюда – тогда мне было 14 или 15 лет», – сказал новичок «Челси».

Стерлинг о переходе в «Челси»: «Мое игровое время в «Сити» становилось ограниченным. Я пытался изменить ситуацию, но не смог»