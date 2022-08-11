Стерлинг о переходе в «Челси»: «Мое игровое время в «Сити» становилось ограниченным. Я пытался изменить ситуацию, но не смог»

рассказал, что ушел из «Манчестер Сити» из-за нехватки игрового времени.

В летнее трансферное окно вингер перешел в .

«Этот шаг был вызван тем, что как человек ты стремишься чего-то добиться. Я чувствовал, что мое игровое время в становится ограниченным, и нельзя позволить себе тратить это время впустую. Я не хотел, чтобы мое время росло и падало, так что я решился на перемену. Я пытался бороться и изменить ситуацию, но не смог, и пришел сюда [в «Челси»].

«Челси» четыре или пять раз выходил в финалы за последние годы. Это показывает, что они конкурентоспособны и только двигаются вперед, так что с новыми владельцами [в переходе] был смысл», – сказал Стерлинг.