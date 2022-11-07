Гвардиола во время ЧМ-2022 решит, останется ли в «Ман Сити». Его контракт действует до лета 2023-го

во время решит, продлит ли контракт с .

Как пишет Daily Mail, 51-летний специалист определится с будущим во время чемпионата мира. Срок его действующего контракта с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.

Отмечается, что важную роль при принятии решения сыграет позиция Кристины, жены Гвардиолы. В 2019 году она вместе с их младшей дочерью Валентиной вернулась в Барселону, чтобы руководить своим бизнесом, и с тех пор живет там.

Люди, близкие к «Манчестер Сити», говорят, что Гвардиола не выглядит человеком, который готов покинуть клуб по окончании этого сезона. «Горожане» выстраивают планирование исходя из того, что Пеп продолжит работать с командой.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. С тех пор он взял 11 трофеев с клубом.