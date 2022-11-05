Пеп о вырванной на 95-й минуте победе над «Фулхэмом»: «Мы не выиграли АПЛ, но лица людей на стадионе придают смысл работе»

прокомментировал победу над (2:1) в .

«Манчестер Сити» вырвал победу на 95-й минуте благодаря голу с пенальти. Гвардиола и стадион бурно отпраздновали победный гол.

«Мы не выиграли сегодня АПЛ, но этот момент придает смысл нашей работе – видеть лица людей [на стадионе]. Пенальти был не лучшим из тех, что я видел в жизни.

Но Холанд пробил сильно. Если удар слабый, то шансы 50 на 50. Если сильный, то 75 на 30... Математика не моя сильная сторона», – сказал тренер .