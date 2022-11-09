Сергей Степашин: «Динамо» не рассматривает расставание с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть мучаются с бразильцами или с Чистяковым»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Дмитрий Чистяков Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин заявил, что «Динамо» не рассматривает возможность продажи Константина Тюкавина.

– Агент Тюкавина ярко высказывается в СМИ.

– На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает. Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Я ему об этом говорил, кстати.

Он архангельский, нормальный парень – когда тяжело, он не белеет, а краснеет. Тюкавин еще забьет свои мячи! Косте всего 20 лет, о чем можно говорить?

– Говорят, он может перейти в «Зенит».

– «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым, – сказал член совета директоров «Динамо».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные