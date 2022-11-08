Месси будет в общей группе «ПСЖ» в четверг. Он не играл с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла
Лионель Месси будет тренироваться в общей группе «ПСЖ» в четверг.
Как сообщает L’Équipe, в четверг аргентинский нападающий, как и защитник Преснель Кимпембе, вернутся к тренировкам в общей группе. Оба футболиста пропустили игру 14-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:1) из-за проблем со здоровьем.
Сообщалось, что у Месси диагностировано воспаление ахилла.
Также в общей группе будет тренироваться нападающий Килиан Мбаппе, который был заменен на 85-й минуте игры с «Лорьяном» из-за проблем с мышцами.
Тренер Кристоф Гальтье дал игрокам «ПСЖ» три выходных после победы над «Лорьяном», поэтому команда возобновит тренировки только в этот день.
13 ноября «ПСЖ» дома сыграет с «Осером». Это последний матч парижан перед паузой на ЧМ-2022.
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