Месси будет в общей группе «ПСЖ» в четверг. Он не играл с «Лорьяном» из-за воспаления ахилла

будет тренироваться в общей группе в четверг.

Как сообщает L’Équipe, в четверг аргентинский нападающий, как и защитник , вернутся к тренировкам в общей группе. Оба футболиста пропустили игру 14-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (2:1) из-за проблем со здоровьем.

Сообщалось, что у Месси диагностировано воспаление ахилла.

Также в общей группе будет тренироваться нападающий , который был заменен на 85-й минуте игры с «Лорьяном» из-за проблем с мышцами.

Тренер Кристоф Гальтье дал игрокам «ПСЖ» три выходных после победы над «Лорьяном», поэтому команда возобновит тренировки только в этот день.

13 ноября «ПСЖ» дома сыграет с . Это последний матч парижан перед паузой на ЧМ-2022.