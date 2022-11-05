Юлиан Нагельсманн: «Нойер – лучший вратарь мира. Вся Германия рада, что он восстановился»

Главный тренер «Баварии» подвел итоги матча с «Гертой» (3:2).

«Матч получился непростым. Были моменты, когда нам не удавалось показывать свой футбол. Мы потеряли концентрацию после 3:0 и пропустили два быстрых гола.

В этом матче нам непременно нужно было выигрывать, и мы это сделали, хотя могли бы и не усложнять себе жизнь.

Голы Шупо-Мотинга меня не удивляют, когда он здоров, то демонстрирует свои навыки. Его игра – следствие его состояния.

Мы рады, что вернулся Нойер. Он капитан и очень важный для нас игрок, а также по-прежнему лучший вратарь мира. Вся Германия рада, что Ману восстановился», – сказал Нагельсманн.