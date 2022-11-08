Крал не вернется в «Спартак», агент ищет чеху новый клуб. «Шальке» идет последним в Бундеслиге

не вернется в «Спартак» из «Шальке».

24-летний чешский хавбек в июле перешел в немецкий клуб, вернувшийся в Бундеслигу, приостановив контракт со .

По информации Metaratings.ru, Алекс не планирует возвращаться в московскую команду. Агент футболиста ищет варианты для своего клиента.

В этом сезоне Крал в 12 матчах не отметился результативными действиями, его статистика – здесь.

«Шальке» занимает последнее, 18-е, место в таблице.

В Бундеслигу из РПЛ уехали сразу 5 игроков и тренер. Крал и Ларссон снова вместе (в «Шальке»), Эджуке и Уремович – у Шварца в «Герте»