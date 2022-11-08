Крал не вернется в «Спартак», агент ищет чеху новый клуб. «Шальке» идет последним в Бундеслиге
Алекс Крал не вернется в «Спартак» из «Шальке».
24-летний чешский хавбек в июле перешел в немецкий клуб, вернувшийся в Бундеслигу, приостановив контракт со «Спартаком».
По информации Metaratings.ru, Алекс не планирует возвращаться в московскую команду. Агент футболиста ищет варианты для своего клиента.
В этом сезоне Крал в 12 матчах не отметился результативными действиями, его статистика – здесь.
«Шальке» занимает последнее, 18-е, место в таблице.
В Бундеслигу из РПЛ уехали сразу 5 игроков и тренер. Крал и Ларссон снова вместе (в «Шальке»), Эджуке и Уремович – у Шварца в «Герте»
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