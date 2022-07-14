Крал перешел в «Шальке». Чех приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник продолжит карьеру в Германии.

подтвердил переход 24-летнего полузащитника. Пресс-служба немецкого клуба сообщила, что Крал проведет в команде ближайший сезон.

«С нетерпением жду встречи с партнерами по команде на сборах, хочу провести первые тренировки в составе клуба.

Впереди нас ждут большой вызов, мы сыграем в одной из лучших лиг Европы. Мы хотим подготовиться к сезону наилучшим образом и сделаем это», – сказал хавбек.

Фото: schalke04.de

В начале июля чешский футболист приостановил контракт с московской командой на один год.

«Шальке» в прошлом сезоне выиграл вторую Бундеслигу и вернулся в высший немецкий дивизион.

В прошлом сезоне Крал выступал на правах аренды за «Вест Хэм». Его подробная статистика – здесь.