Крал перешел в «Шальке». Чех приостановил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал продолжит карьеру в Германии.
«Шальке» подтвердил переход 24-летнего полузащитника. Пресс-служба немецкого клуба сообщила, что Крал проведет в команде ближайший сезон.
«С нетерпением жду встречи с партнерами по команде на сборах, хочу провести первые тренировки в составе клуба.
Впереди нас ждут большой вызов, мы сыграем в одной из лучших лиг Европы. Мы хотим подготовиться к сезону наилучшим образом и сделаем это», – сказал хавбек.
Фото: schalke04.de
В начале июля чешский футболист приостановил контракт с московской командой на один год.
«Шальке» в прошлом сезоне выиграл вторую Бундеслигу и вернулся в высший немецкий дивизион.
В прошлом сезоне Крал выступал на правах аренды за «Вест Хэм». Его подробная статистика – здесь.