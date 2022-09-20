Маттейс де Лигт: «Бавария» нацелена на победу в ЛЧ, а в «Юве» этого чуть меньше. Я сделал шаг вперед»

Маттейс де Лигт считает переход в «Баварию» из «Ювентуса» прогрессом.

«Для меня переход в «Баварию» стал шагом вперед с точки зрения команды. «Ювентус» – это очень хорошая команда, но, как мне кажется, у «Баварии» есть все с точки зрения состава, она нацелена на победу в . У меня было ощущение, что в этого чуть меньше.

Меня не беспокоит [игровое время в «Баварии»]. Я почти не играл в первых трех матчах, потому что мало тренировался до перехода. Из последних восьми матчей я сыграл шесть. Я очень доволен количеством игрового времени, а также тем, как прошли эти два месяца в клубе».

Об интересе «Баварии» в 2019 году

«Тогда перехода не случилось. Кажется, подписала Люку Эрнандеса тем летом. Я всегда думал, что это прекрасный клуб», – сказал защитник.