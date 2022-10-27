«Де Лигт показал мощь в единоборствах, в итоге Левандовски был малозаметен, а «Барса» ни разу не попала в створ». УЕФА о лучшем игроке матча на «Камп Ноу»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт признан лучшим игроком матча с «Барсой» (3:0) в ЛЧ.

«Он отыграл впечатляюще, показав всю свою физическую мощь в единоборствах, в итоге Левандовски был малозаметен.

Де Лигт внес свой вклад в то, что его команда не только не пропустила, но и не позволила «Барсе» ни разу не попасть в створ ворот», – отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Ужас «Барсы» против «Баварии» нарастает – 0:11 за 2 года. Проиграли 6 раз подряд