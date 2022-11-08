Журова о ролике УЕФА про экономию электричества: «Планете будет полегче. Мы им сочувствуем, они сами на это пошли»

Светлана Журова прокомментировала рекламный ролик УЕФА об экономии ресурсов.

Ранее УЕФА выпустил ролик, в котором призвал европейцев экономить электроэнергию.

«У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за не экономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы.

Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого.

Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся», – сказала депутат Госдумы.