Журова о ролике УЕФА про экономию электричества: «Планете будет полегче. Мы им сочувствуем, они сами на это пошли»
Светлана Журова прокомментировала рекламный ролик УЕФА об экономии ресурсов.
Ранее УЕФА выпустил ролик, в котором призвал европейцев экономить электроэнергию.
«У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за не экономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы.
Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого.
Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся», – сказала депутат Госдумы.
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