Светлана Журова: «Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS. Бывает, что они рассматривают дела объективно»

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала идею о непризнании в России спортивного арбитража CAS.

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Тут есть важный момент. Были неоднократные случаи, когда CAS вставал и на нашу сторону и не лишал наших спортсменов медалей, когда их лишала спортивная федерация.

Бывает, что CAS рассматривает какие-то дела достаточно объективно, а не только в негативном ключе. Просто сейчас мы понимаем, насколько это политизировано. Но еще какое-то время назад были решения и положительные.

Мы надеялись на CAS, работали с юристами, которые могли в CAS доказать нашу правоту. Не знаю, насколько возможно совсем не сотрудничать с CAS», – сказала Журова.