Борис Ротенберг: «Спорт должен быть вне политики, он объединяет народы. В УЕФА многие готовы к диалогу»

Владелец высказался о мотивации клубов в период отстранения от еврокубков.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой.

– Как сохранять мотивацию без еврокубков?

– Считаю, что спорт должен быть вне политики. Есть спорт, а есть политика. На мой взгляд, все равно надо стараться договориться.

Не получилось провести жеребьевку – значит, надо сделать так, чтобы не остаться совсем без игр. Чтобы потом не поднимать заново вообще весь футбол.

– То есть любыми способами нужно оставаться в УЕФА?

– Конечно. Нужно договариваться. Тем более, я так понимаю, там многие готовы к диалогу. Все же люди. Это же спорт, а не политика. Спорт объединяет народы.

– У вас есть понимание, сколько продлится отстранение?

– Я не могу сказать. Считаю, что нужно разговаривать и стараться сделать так, чтобы оно было максимально коротким.

– Что делать, пока этого не случилось?

– Мы все равно будем проводить какие-то мероприятия, для молодежи хотим сделать турнир. Есть азиатские страны, которые развиваются, – там тоже хороший и интересный футбол. Те же сербские команды, венгры...

В любом случае потихоньку все будет налаживаться. Им интересно с нами играть! Иначе спорт завянет везде, а это никому не надо.

– То есть выход – делать свои коммерческие турниры?

– Конечно, – сказал Ротенберг.